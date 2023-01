Pico y placa ambiental mejora el aire de Medellín, pero no convence a algunos conductores

Cuatro días después de decretado el estado de prevención, el reporte de las autoridades es positivo.

Las estaciones de monitoreo de la capital antioqueña y los otros nueve municipios del área metropolitana reflejan una calidad del aire moderada.

Sergio Orozco, secretario de Medio Ambiente de Medellín, manifestó que “hemos tenido unas reducciones significativas en el tema del PM2.5, hay que seguir avanzando, lo venimos haciendo con el pacto de la calidad del aire ya llevamos más de 150 empresas vinculadas”.

Sin embargo, ¿por qué toman estas medidas? El experto Gabriel Maya explica la causa del fenómeno.

“Esto debe el crecimiento poblacional, el crecimiento poblacional demanda transporte, demanda alimentos, comercio y es producto de todo esto. En Medellín en especial por estar en un valle, digamos encerrados en día montañas que se presenta”, dijo.

Por este fenómeno que ya es propio de la ciudad durante dos períodos del año, se tomaron estas medidas como el pico y placa a vehículos , principal fuente de contaminación.

“Cuando el carro se queda en la casa disminuye el aporte de partículas y contaminantes gaseosos al aire, sí dejamos mil o dos mil, van a disminuir más las concentraciones”, explicó Maya.

A pesar delos resultados, hay quienes no ven en estas medias la solución.

“Lo que pasa con la calidad del aire es que uno ve como ciudadano que no mejora mucho, entonces yo me siento inconforme con eso”, dijo Simón Duque, habitante de Medellín.

“Pienso que no es una solución porque no solamente los motociclistas contaminamos, igual están los vehículos particulares, los buses, me parece qué hay más contaminación por medio de los buses y el transporte público, de los camiones, las mulas”, agregó Viviana Vergara.

Hay que recordar que el sábado 5 de octubre aplicará la medida para vehículos que sus placas terminen en números pares.