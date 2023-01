Pico y placa de este lunes 29 de julio en Medellín y el área metropolitana

Incumplir la medida decretada por la Secretaría de Movilidad acarrerá una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Este lunes 29 de julio les corresponde a los vehículos particulares cuyas placas son terminadas en 6-7-8 y 9.

Las motos dos tiempos cuyas placas inician en 4 y 5 tienen restricción esta misma jornada y los taxis cuyas placas terminen en 7.

Es importante tener presente que aunque el número fijado para la restricción en los vehículos tipo taxi y particulares es el último de cada placa, en las motos es diferente, pues en estas se fijó el primer número.



Los horarios de la restricción de pico y placa en Medellín siguen siendo los mismos decretados el semestre anterior: de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, excepto si hay alguna decisión municipal para enfrentar las contingencias ambientales.

Para los taxis sigue igual: cada dos semanas desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de acuerdo al último número de su placa, entre lunes y viernes.

En la primera semana de la medida su incumplimiento fue objeto de una sanción pedagógica, y después quien no la respete será sancionado con una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir 390.615 pesos y su vehículo también podría ser inmovilizado.



Vías excentas de pico y placa

En el decreto 0073 de 2019, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, autorizó como vías exentas de pico y placa la avenida Las Palmas hasta la glorieta de San Diego, la carrera 65 desde la glorieta de la Terminal del Norte hasta la calle 120 en la quebrada La Madera, la calzada norte paralela a la quebrada La Iguaná, a lo largo de todo su recorrido desde la Autopista Sur hasta la avenida 80, la autopista Norte, en ambos sentidos, entre la calle 56 quebrada La Iguaná y el límite con el municipio de Bello, así como la Vía al Mar desde la avenida 80 hacia el occidente. También están exentos de pico y placa los cinco corregimientos de Medellín, entre otras vías.



En seis meses la medida volverá a rotar, tal cual lo define el decreto citado.

Fotos: Secretaría de Movilidad