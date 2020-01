Pico y placa en Medellín es una medida obsoleta y no soluciona: experto en movilidad

El crecimiento desmedido del parque automotor y el retraso de 15 años en la malla vial, son parte del gran problema que crece de forma desproporcional.

Los paisas pierden hasta una hora y media entre el caos y los trancones, pese a tener uno de los más modernos y sostenibles sistemas de transporte.

Por eso, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, ya piensa en posibles soluciones.

“Uno puede ser el pico y placa una vez cada 15 días todo el día, o la otra es: quitamos el impuesto de rodamiento, que hoy la gente paga 500 mil o 600 mil pesos, y lo que hacemos es que la gente paga por utilizar la vía, entonces en función de lo que haya rodado realmente paga”, explicó el mandatario.

Las propuestas de Quintero Calle ya generan reacciones en las calles:

“Me parece muy viable, porque muchas veces no sacamos el vehículo, no lo usamos adecuadamente, entonces pagar un impuesto básico sí sería como un incremento en la canasta familiar”, manifestó Valentina Osorio, motociclista.

“Más fácil sería un pico y placa de todo el día porque también soy conductor, sería algo más opcional, y la otra es dejar de vender carros, pero no es lógico”, señaló Daniel Cuartas, habitante de Medellín.

Para expertos en movilidad, como Víctor Valencia, el pico y placa es una medida obsoleta:

“El pico y placa lo que está haciendo es cambiando la movilidad, cambiándolo a otros momentos, a otras horas y en otros lugares, pero no resolviendo el problema, esto debería ser atacado con visiones tipo sostenibilidad”, advirtió el académico.

El mandatario de la capital antioqueña también ve en la nueva infraestructura una salida:

“El diseño de los estudios para una nueva línea del metro de la ciudad, los metros del mundo no tienen una línea del metro principal, tienen varias líneas que funcionan de forma paralela al sistema del metro, el metro tiene que llegar a cada esquina de la ciudad”, expuso.

Las bicicletas eléctricas e incentivar el uso del transporte público, hacen parte de la estrategia de movilidad.