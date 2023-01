Pico y placa en Medellín sigue vigente durante Navidad

La Secretaría de Movilidad informó este miércoles que la medida no se levantará por esta época del año.

Como ocurrió el año anterior, el pico y placa en Medellín se mantendrá vigente los días que restan de diciembre y a comienzos de enero.

Publicidad

Cabe recordar que la restricción aplica de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Mientras que en el caso de los taxis el horario es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

El secretario de Movilidad de Medellín Humberto Iglesias, señaló que, para tomar esta determinación por segundo año consecutivo, se tuvieron en cuenta varios factores, como el incremente del parque automotor en estas fechas que es del 20 por ciento y 1.400 frentes de obra que hay en la ciudad.

Además, el funcionario agregó que la operatividad de 729 agentes y las cámaras de fotodetección no será interrumpido.

Asimismo, el secretario hizo un llamado al autocuidado y al cumplimiento de las normas de tránsito para así evitar siniestros viales en esta época, "fortaleceremos los operativos por embriaguez y aumentaremos nuestros puntos seguros para continuar generando cultura ciudadana", manifestó iglesias.

Publicidad

Recuerde aquí los dígitos que rigen para cada día:

🚨¡Atento! Esta es la asignación del #PicoyPlacaMed para el segundo semestre del 2018. Para taxis inicia el miércoles 1 de agosto, y para motos 2T y vehículos particulares el lunes 6 de agosto. pic.twitter.com/VNlZyZWvZ5 — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) July 26, 2018

Foto: Secretaría de Movilidad