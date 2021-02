Pico y placa para taxis en Medellín para hoy lunes 15 de febrero

#PicoyPlaca 🚖. Hoy 15 de febrero no podrán circular los taxis con placas finalizadas en 3⃣.



Recuerda:



📵 No hagas uso del celular mientras conduces.



🚶‍♂️🚴‍♀️ Cede el paso a peatones y ciclistas.



👍 No aceleres en los semáforos en amarillo. pic.twitter.com/IfqucaSjHn