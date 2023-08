Piden cárcel para Andrés Felipe Muñoz, líder de Los del Sur, por disturbios en Atanasio Girardot

Avanza la audiencia de control de garantías contra Andrés Felipe Muñoz, Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez y Raúl Eduardo Martínez Hoyos, cuatro integrantes de Los del Sur, barra popular del Atlético Nacional. Cabe recordar que el pasado 16 de abril ocurrieron desmanes antes de un partido entre los verdolagas y el América de Cali en el estado Atanasio Girardot.



Los cuatro barristas ya habían sido imputados. El pasado lunes, 14 de agosto, la fiscal del caso pidió cárcel para Andrés Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los del Sur.

“Consistente en medida de aseguramiento, el establecimiento carcelario para el ciudadano Andrés Felipe Muñoz, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 307, literal A numeral 1, y para los ciudadanos Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez y Raúl Eduardo Martínez Hoyos, en virtud del principio de la gradualidad, la Fiscalía solicita una medida de aseguramiento no privativa de la libertad”, expresó la delegada de la parte acusadora, Adriana Bonilla.

La audiencia fue suspendida, pero se retoma este martes, 15 de agosto, a las 2:30 de la tarde. Meses atrás, se conocieron algunos audios que demostrarían que todo lo ocurrido el 16 de abril en el estadio Atanasio Girardot fue planeado.

“Se van a tomar todo el espacio de abajo hasta donde van las vallas (…) Pipe Muñoz se va a meter al pasillo de preferencia y va a dar la cara a Benjamín, que el que lo quiera seguir que bienvenido sea”, se oye en un audio filtrado en el que habla supuestamente un barrista.

Andrés Felipe Muñoz aseguró que no hubo nada planeado: “Siento que son las autoridades las que tienen que demostrar la veracidad de esos audios en los que supuestamente todo esto fue una actividad premeditada. Yo puedo decirles que no fue así, nosotros no organizamos esto, de ninguna manera”.



El problema también ha surgido por los recursos que Atlético Nacional le entregaba a la barra Los del Sur. El presidente del club, Mauricio Navarro, sostuvo que al equipo le costaban más de mil millones de pesos anuales.

“Es un tema de boletería, de logística de la misma tribuna, es un pago por ellos, entre comillas, mantener a las barras visitantes calmadas y que no haya desórdenes en el estadio, es apoyar con dinero lo que son los tifos (…) eso nos puede costar entre 1.000 y 1.200 millones de pesos”, indicó.