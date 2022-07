Piden parar asesinato de policías en Antioquia: “Tienen mamá, tienen hijos, tienen hermanos”

“No más indiferencia del Gobierno”, pidieron madres, esposas e hijos de policías en Antioquia ante el aumento de asesinatos de los miembros de la fuerza pública. Solo este fin de semana murieron cuatro (dos de ellos militares) a manos de violentos.



“Tienen mamá, tienen hijos, tienen hermanos, yo quiero que me devuelvan a mi hijo lo más pronto posible”, clamó con la voz entrecortada Yomaira Pava, madre de un uniformado que presta servicio en una zona de conflicto, durante una velatón realizada en Medellín.

Natalia Andrea Yépez, que también asistió a la velatón, dijo que alzaba su “voz por los que no lo pueden hacer, nuestros policías, nuestros militares que a diario los están matando y el gobierno no se pronuncia, no nos están dando ningún tipo de garantías”.

Catalina Torres pidió “al gobierno saliente y el gobierno entrante que nos ayude por el bienestar de nuestros policías porque a nosotros nos duele y todos los días los estamos esperando en la casa con los brazos abiertos”.

“Es esa angustia todo el tiempo de pensar qué me le van a hacer en la calle, si va a llegar bien, si el bandido que le dio por quitarle la vida va a pensar en que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que tiene mamá, que tiene hermanos, que tiene una cantidad de gente que lo espera”, expresó Adriana Martínez, esposa de un uniformado.

El general Gustavo Franco, comandante de la región 6 de Policía, agradeció “a toda la comunidad por esa voz de aliento, por esa solidaridad que sabemos que es la voz de la inmensa mayoría de los colombianos por una institución que lo da todo por ellos”.