Piden tipificar el desmembramiento como un delito diferente al de homicidio

Escuchar que un cuerpo es hallado flotando en el río Medellín se ha vuelto común y hasta paisaje en la ciudad. Sin embargo, el cuerpo del menor de 16 años, que estaba desaparecido y se encontró flotando y con heridas de tortura prendió las alarmas y desató la polémica de aumentar los castigos y las investigaciones por estos hechos.

Para Luis Bernardo Vélez, concejal de Medellín, se necesita que la institucionalidad tome acciones urgentes y no tipifique estos casos solo como homicidios.

“Nosotros estamos diciendo varias cosas, la primera no solo que se hagan las investigaciones de rigor sino que también este tipo de delitos se tipifiquen y no se metan en cifras globales de homicidios en la ciudad, porque ameritan una investigación y ameritan que haya cero impunidad”, aseveró Vélez.

En lo corrido del 2015, las autoridades han hallado el cuerpo de tres personas, que fueron asesinadas y posteriormente arrojadas al río; y entre el 2012 y el 2014, las autoridades rescataron 196 cuerpos por el mismo motivo.

Por otro lado, en el 2014 se presentaron más de 500 casos de desaparición, con un aumento del 11,12% en relación con 2013. Niños y adolescentes las principales víctimas.

Lo más preocupante es que estas cifras oficiales podrían aumentar aún más. “Yo me preguntaría cuántos de ellos ni siquiera aparecen en el territorio de Medellín sino que son encontrados en otros municipios del área metropolitana, en Barbosa, en Girardota y cuántos de ellos ni siquiera nunca aparecen”, agrega Vélez.

Por esta razón hace un llamado a que la desaparición forzosa y el desmembramiento de cuerpos sean un indicador priorizado en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Medellín.