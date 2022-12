¡Pilas! Desde hoy habrá cortes en el servicio de agua en 54 barrios de Medellín, Bello y Envigado

La suspensión, que también afectará el corregimiento San Antonio de Prado, fue programada para realizar el lavado de tanques en esos sectores.

Este martes comienza a las 8:00 p.m. la interrupción del servicio para los barrios Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos de El Poblado y La Asomadera No. 2. en la comuna El Poblado, en Medellín. El fluido comenzará a restablecerse a las 4:00 a.m. del miércoles.

Publicidad

Las direcciones afectadas son de las calles 17 Sur a 16 Sur entre las carreras 25B y 30A. De las 12 Sur a 5 Sur entre las carreras 25 y 32. De las calles 5 Sur a 10E entre las carreras 25 y 29C. De las calles 10E a 18 entre las carreras 24B y 32.

En esos sectores 9.945 clientes de la empresa de servicios públicos serán afectados.

En el corregimiento San Antonio de Prado, la interrupción comenzará a las 8:00 del miércoles 22 de noviembre e irá hasta las 4:00 a.m. del jueves.

Las direcciones afectadas son calles 64 Sur a 48 Sur entre las carreras 54E y 75A, las calles 48 Sur a 42 Sur entre las carreras 56 y 75 y las calles 42 Sur a 36 Sur entre las carreras 55 y 87 donde hay 12.578 clientes.

Publicidad

En Envigado, 16.506 clientes no tendrán agua desde el jueves a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes en los barrios La Pradera, El Dorado, Uribe Ángel, Obrero, La Sebastiana, Los Naranjos, Zona Centro, Mesa, La Inmaculada, Las Flores, La Magnolia, La Paz, El Trianón, Las Antillas, San José, Loma de Las Brujas, La Mina, El Chingui, El Salado y San Rafael.

Las direcciones donde se realizará la interrupción del servicio son las calles 48B Sur a 48 Sur entre las carreras 39B y 39D, las calles 46C Sur a 48Sur entre las carreras 39 y 39D, las calles 46 Sur a 46DD Sur entre las carreras 37 y 39, la carrera 39D entre las calles 45A Sur y 45E Sur, las calles 41A Sur a 39 Sur entre las carreras 27 y 39, las calles 39 Sur a 37 Sur entre las carreras 29A y 43, la calle 37B Sur a la diagonal 33 entre la carrera 28 y la diagonal 34D Sur, las transversales 36A Sur a 34B Sur entre las diagonales 29 y 31 y las diagonales 30 a 31 entre las transversales 33A Sur y 32A Sur.

Publicidad

En Medellín, en el barrio Las Brisas, en las calles 92F a 101A entre las carreras 65 y 69, 102 a 103GG entre las carreras 65 y 67, 89A a 101 entre las carreras 63A y 64C, 101A a 104 entre las carreras 62D y 64C, 104 a 120 entre las carreras 64C y 67 y las carreras 62D a 64C entre las calles 103 y 120 no tendrán servicio de agua entre las 8:00 p.m. del sábado 25 de noviembre y las 4:00 a.m. del domingo 26 de noviembre.

Y en ese mismo horario, no tendrán servicio de agua en Bello los barrios Oleoducto, Francisco Antonio Zea, Castilla, Girardot, Plaza de Ferias, Héctor Abad Gómez, Belalcázar, Tricentenario, Toscana, La Cabañita, Boyacá, Florencia, Zona Industrial 1 y 2, San José Obrero, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida, Madera, Villa de Occidente, El Carmelo, El Porvenir, Altavista, El Rosario, Santana, Serramonte, Tejelo, Espíritu Santo y Nazareth.

Las calles 23 a 38 entre las carreras 50 y 57 y 40B a 43 entre las carreras 54 y 59 serán las afectadas. Allí hay 28.195 clientes de la empresa de servicios públicos.

Para más información, llame al 44 44 115.