Pirámides de la Avenida Oriental se derrumban y no hay plata para repararlas

Un evidente deterioro sufren las llamadas pirámides que sirven de separador en la Avenida Oriental. Sus baldosines se desprenden con facilidad y en varios tramos hay grades grietas y rotos en donde, denuncia la comunidad, incluso algunos indigentes guardan armas y drogas.

Según el director de Corpocentro, Jorge Puerta, esta situación ya ha sido denunciada a varias entidades sin obtener ninguna respuesta satisfactoria.

“Lo que se nos dice desde la Secretaria de Infraestructura es que no se pueden hacer obras sobre las pirámides porque en la Avenida Oriental va haber próximamente una troncal de Metroplús”, afirmó Puerta.

Añadió que Corpocentro consultó a Metroplús, donde informaron que esta entidad, de hecho, no tiene dinero para la ejecución de la obra en la Oriental.

Esta situación deja en vilo la obra y a las miles de personas que pasan diariamente por este lugar, en pleno corazón de la capital paisa.

Las pirámides fueron construidas en el año 2007 y su costo superó los mil millones de pesos. Hasta la fecha no se les ha hecho mantenimiento alguno.