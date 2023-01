‘Pitazón’ de taxistas en Bello en protesta por nuevos cupos

Los conductores se desplazaron en caravana por las principales calles para mostrar su descontento ante esta situación.

En la mañana de este miércoles, los taxistas en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, realizaron una ‘pitazón’ para protestar por la decisión, según ellos, de la administración municipal de abrir 1041 cupos de taxis.

La molestia de los conductores radica en que esta determinación no con cuenta con un estudio previo.

“No más cupos en el área metropolitana, porque esto no solo nos afecta a los de Bello, a los de Medellín ni Envigado, es toda el área metropolitana que se ve afectada por 1041 cupos que van a meter de manera indiscriminada a Bello”, expresó uno de los taxistas.

Frente a estos reclamos, la Alcaldía de Bello analiza las peticiones de los conductores de servicio público y no se pronunciarán al respecto por el momento.

La movilización contó con el acompañamiento de la Policía.