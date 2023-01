Plan de fumigación de cultivos de coca con drones en Antioquia sufre revés

Por cada aparato se pagan 1,2 millones de pesos diarios, pero la estrategia puesta en marcha hace un mes no satisface al gobernador de Antioquia.

El mismo mandatario departamental lo dio a conocer en un consejo de seguridad realizado este martes.

Publicidad

“La primera conclusión que tenemos en estos primeros 32 días de trabajo con los (dos) drones es que efectivamente fumigan, no perjudican el medio ambiente, no se salen del área (en que deben hacerlo) pero no tienen la velocidad que estamos buscando”, dijo Luis Pérez Gutiérrez.

Gobernador de Antioquia propone fumigar coca con ayuda de drones A los modernos aparatos con los que el gobernador buscaba revolucionar la fumigación de cultivos ilícitos y, según él, evitarles a policías, militares y civiles encargados de la erradicación manual accidentes con minas antipersonal, en los cuales también se ven involucrados animales, también les salió otro pero.

“El dron hay que llevarlo casi hasta el lugar donde están los sembrados, entonces ese transporte nos demora y los drones cargan solamente 15 kilos de glifosato y tienen que estar regresando con mucha frecuencia a que los carguemos”, explicó.

Por esta razón ahora la idea es realizar la aspersión con ayuda de helicópteros: “Recibimos una demostración de helicópteros, estos pueden fumigar entre 120 hectáreas a 200 por día”, señaló el mandatario.

Publicidad

Y añadió: “Eso es de una magnitud mucho más grande, pueden cargar hasta 80 kilos de fumigación y los costos son manejables”.

Según Luis Pérez, ahora lo que hace falta es que el gobierno Nacional brinde el aval para la utilización de helicópteros.

Publicidad

De este modo también se pretende luchar la resiembra de la coca, ya que según estimaciones de Pérez por cada 100 hectáreas erradicadas se siembran 70.

En lo que va del 2018 se han erradicado 11.755 hectáreas de coca en Antioquia; 8.767 se lograron de forma manual y 2.988 mediante aspersión terrestre.

El Gobernador añadió que en caso de que algún campesino se vea afectado afectado por el glifosato usado en la aspersión, deberá reconocérsele una especie de indemnización, por lo que propone la adquisión de seguros para ese fin.

Este año han resultado afectadas por minas 32 personas entre militares y civiles en Antioquia.

Publicidad

Foto: cortesía.