Plan de vacunación COVID-19 en Antioquia: esperan 4,8 millones de dosis

En las últimas horas, el gobernador Aníbal Gaviria definió el equipo de trabajo que liderará el plan de vacunación COVID-19 en Antioquia .

Serán él mismo, su secretario de Gobierno Luis Fernando Suárez, el gerente para la atención de coronavirus Leopoldo Giraldo y la secretaria de Salud Lina Bustamante quienes lideren la aplicación de las vacunas en el territorio departamental.

A ellos, Gaviria les puso tres objetivos: “que no se pierda un segundo desde el momento que lleguen las dosis, que no se pierda un peso y que no se pierda una dosis”, dijo Gaviria.

Aún no está definido plenamente de cuánto será el primer lote de vacunas COVID-19 que lleguen a Antioquia. Por eso, Gaviria manifestó: “Estamos hablando con el gobierno nacional sobre cuál es el primera tramo de vacunas que llegue”.

De lo que sí hay certeza es de que se van a recibir 4 millones 800 mil vacunas para Antioquia.

“Desde el punto de vista poblacional, están definidos (que los primeros a inmunizar sea) trabajadores de la salud, los cuidadores y las personas de más edad. Buscaremos que la vacuna sea accesible para todos los ciudadanos”, dijo el gobernador.