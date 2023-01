Planetario de Medellín se defiende de señalamiento de plagio en una fotografía de la Luna roja

Un usuario en redes sociales sugirió que una imagen que publicó este escenario no corresponde al evento astronómico en la capital antioqueña.

Una noche llena de nubosidad en Medellín opacó el primer evento astronómico del año, visible en todo el hemisferio occidental. Cerca de 200 personas se dieron cita en el Planetario de la ciudad para apreciar desde allí el eclipse total de Luna.

Sin embargo, todo un debate suscitó esta imagen en la que un usuario de Instagram señaló que no correspondía al momento del evento en Medellín.

“Esa foto no fue en Medellín @planetariomed el ojo de un fotógrafo no falla la foto es de @rami_astro tomada en Virginia, le subieron el tono rojo y cambiaron la dirección en sentido horizontal y luego vertical, en Medellín no se vio ni un poquitico”, escribió el usuario.



Sin embargo, el Planetario respondió a la delicada acusación y manifestó: “La tomamos desde nuestra terraza. Los que estuvieron en el evento fueron testigos del momento preciso en el que la capturamos”.

El astrónomo Enrique Torres estuvo a cargo de hacer las fotografías oficiales para el Planetario y señaló a Noticias Caracol “la noche estuvo bastante nublada, por instantes la Luna salía, se hacía visible y por supuesto yo estaba preparado para cualquiera de esas oportunidades y de esa manera fue que logré tomar varias fotos”.

Asimismo, fanáticos de la astronomía aprovecharon la publicación para compartir las tomas del eclipse que consiguieron hacer otros fotógrafos en la capital antioqueña.



Advertisement