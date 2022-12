Poca participación de la comunidad académica en la consulta interna de la UdeA

Como escasa fue considerada la participación de la comunidad académica en las consultas internas que se hicieron en la Universidad de Antioquia para la escogencia del nuevo rector del primer centro de estudios superiores del Departamento. De 40.000 estudiantes solo 2.228 participaron.

Ni el cinco por ciento de la comunidad universitaria acogió el llamado para participar en las consultas que sólo buscaba eso: consultar la opinión de los distintos estamentos de la comunidad universitaria, pues quien elige al Rector es el Consejo Superior.

José William Cornejo, vocero de los estudiantes, quienes desde hace años no tienen representante en el Consejo Superior Universitario, criticó el proceso.

“Es una opinión generalizada, no es democrática, no hay una designación democrática del Rector, ese es el factor fundamental de la baja participación o de la postura de los estudiantes”, dijo Cornejo.

El Consejo Superior Universitario tiene previsto para el martes 24 de febrero, en sesión ordinaria, la designación de rector de la Alma Máter para el periodo estatutario 2015- 2018.

Pese a que la consulta no tiene carácter vinculante, Luquegi Gil Neira, secretario General de la Universidad de Antioquia expresó que “fueron siete consultas porque fue un acuerdo entre los estamentos y los delegados de las diferentes aspiraciones en que se hicieran consultas individuales, con el fin de analizar el comportamiento en cada uno de ellos”.

Sumados los votos de las siete consultas realizadas, resultó como ganador el actual rector, Alberto Uribe Correa, con 1.787 votos. Lo siguieron en votación Mauricio Alviar, con 807; y María Elena Vivas, con 737.