Transportadores y vendedores aseguran que la contingencia en el proyecto Hidroituango les ha causado muchos perjuicios económicos.

Por ello el pasado 16 de agosto los comerciantes de este municipio en el Norte de Antioquia no abrieron sus puertas como modo de protestar.

De este modo se unieron al paro de transportadores de esta zona ya que ellos no tienen permitido una movilidad continua por los controles que Hidroituango ha tenido que establecer.

Ituango paralizado: comerciantes no abrieron sus negocios por consecuencias de Hidroituango