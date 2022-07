Poderoso mensaje de una de las primeras personas no binarias en recibir cédula que así lo acredita

Una tutela ante el tribunal administrativo de Antioquia resultó ser fundamental para que Emma Tangarife Buitrago pudiera ser considerada como una de las primeras personas no binarias de Colombia en recibir su cédula de ciudadanía que la acredita como tal.

La recibió en las últimas 24 horas y esto fue motivo de alegría para Emma, que además se graduó de Ciencias Políticas de una universidad en Medellín. Es la segunda persona que recibe su documento de identidad como no binaria en el departamento de Antioquia.

“Es un cambio de reconocimiento, no solo de las instituciones, sino un cambio que le puede dar luces a la sociedad para ser más incluyente y más respetuosa con otras identidades y orientaciones sexuales”, dice Emma Tangarife.

Su proceso no fue fácil, según Emma, enfrentó muchas trabas en el trámite administrativo.

“Tuvimos que esperar no solo a que no nos respondieran en los términos establecidos, sino a que el primer juez que la vio no le pareció y falló en contra de nosotros, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia nos dio la razón”, cuenta.

Tiene 24 años, es de Rionegro, pero vive en Medellín y quiere, a través de su logro, entregar un poderoso mensaje a la sociedad colombiana.

Es reivindicativo, es de decirnos a nuestros empleadores, universidades, colegios, amigos, familia, que existimos, que es algo nuevo porque no se nombraba, pero que aquí estamos Emma

No descarta ser líder activista de la comunidad LGTBIQ+. Su proceso se tardó 8 meses.