Polémica decisión prohíbe poner o sintonizar música en el transporte público del Oriente antioqueño

Ninguno de los 169 buses de la empresa Sotramar de Marinilla tiene pasacintas o reproductor de audio.

Esto porque se tiene prohibido reproducir música, ya que de otro modo les cobrarían por hacerlo.

La Organización Sayco Acinpro “realiza unos cobros a la sociedad transportadora de Marinilla por la difusión de la música en el interior de los vehículos. El último estado de cuenta de negocio asciende a 225 millones 244 mil 600 pesos”, afirmó Hernán Jaramillo, gerente de Sotramar.

La decisión tomó por sorpresa a personas que utilizan con regularidad este transporte desde y hacia Medellín.

Buses y taxis tendrán que pagar multas si ponen música durante recorridos Ana Milena Giraldo, quien vive en Marinilla, manifestó que “esto no debería ser así, porque entonces deberían prohibir la música en todos los sentidos”.

Por otra parte, la señora Amparo Durango añadió que “es muy horrible que no la pongan y sí me hace falta”.

Por ello los autobuses viajan en absoluto silencio hasta Medellín.

Óscar Salazar, conductor de bus, afirmó que los usuarios muchas veces le piden que encienda la radio “y lo que tenemos que decirles es que no podemos porque Sayco Acinpro nos va a cobrar un impuesto”.

Sayco Acinpro, en un comunicado, respondió: “Por eso la invitación es a que se reúnan con nosotros antes de utilizar la música para llegar a una nueva tarifa y así, tanto los conductores como los usuarios, puedan disfrutar su música”.

La medida incluye a rutas intermunicipales y urbanas de los municipios del Oriente de Antioquia.