Polémica en colegio de Medellín por revivir el uniforme de falda, incluyendo a la población LGBTI

Todo inició por esta encuesta del Inem José Félix de Restrepo, en la que preguntó a la comunidad educativa si están de acuerdo o no, en regresar a este tipo de uniforme.

"¿Está de acuerdo con regresar el uso del jumper para las mujeres, como uniforme oficial de la institución, con los protocolos para la comunidad LGBTI?", preguntó la institución.

5.708 personas votaron por el sí y 1.251 por el no. De aprobarse la iniciativa, los estudiantes que forman parte de esta comunidad que decidan portar la falda, deberán contar con la autorización de sus padres y la unidad docente.

"Lo que estamos buscando es precisamente garantizarle todos los derechos a esas minorías que por ser menores de edad tienden a ver unos protocolos especiales, a efectos de evitar de pronto que sean objeto de burlas, o el mismo bullying", indicó Fernando Antonio Carvajal, rector del colegio.

Sin embargo, para Fausto Rojas, director de la Alianza LGBTI Antioquia, se violentan los derechos de esta población al hacer la consulta.

"Eso no debería pasar en este país, en este país somos en estado social de derecho, y lo que debe de incentivar la institución educativa es la orientación a las familias, a ese chico y esa chica que está en ese tránsito", aseguró Rojas.

Por su parte, los padres de familia tienen opiniones encontradas.

"Siempre es bueno que vayan vestidos adecuadamente al colegio, o sea con el uniforme que deben de ir, así quisiera ser niña de todas maneras es un niño", señaló Doli Ríos, madre de familia.

Para Isabel Giraldo, "es fundamental el apoyo de los padres, debido a que estos niños al no tener el apoyo de los padres empiezan a tener complejos, problemas sociales".

La decisión si regresa el uniforme de falda con estas condiciones, está en manos del consejo directivo del colegio.