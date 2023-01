Polémica por canción de Víctor Manuelle y Farruko que habla de coca y Pablo Escobar

El tema lleva por título ‘Amarte Duro’ y habla sobre un amor intenso, ciego y apasionado.

Pero no solo la letra de este tema generó malestar una vez presentado en la gala de los Billboard Latinos por lo que muchos catalogaron como una ofensa contra la mujer; en un aparte Farruko canta lo que ha sido calificado como un insulto contra la capital paisa y su historia.

Farruco canta:

Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo

Esto que yo siento es puro como la coca 'e Medallo

Y no soy Pablo, pero tú sabe' lo que te hablo

Que si va' a jugar con fuego, má' me va a llevar el diablo...

Por su parte, Víctor Manuelle emitió un comunicado a través de las redes sociales para dar su punto de vista sobre lo que muchos consideran una letra machista y ofensiva:



Farruko, por su parte, no se ha pronunciado sobre la mención de Medellín y su pasado violento.

Foto: AFP

Aquí la canción completa: