Polémica por mujer que no paga pasaje de buses, taxis, ni servicio en restaurantes de Medellín

En redes sociales se hizo viral una mujer que aparece en varios videos siendo acusada de no pagar el pasaje en buses, taxis, restaurantes y hasta hoteles en Medellín .



Una de las primeras historias que se conoció de la mujer fue en el Hotel Berlín. La joven dijo a los empleados del lugar que se encontraba en estado de embarazo y que necesitaba un lugar para pasar la noche.

Un funcionario del hotel le contó a El Colombiano lo siguiente: "Ella le entregó a mi compañero la tarjeta de crédito para pagar y el sistema rechazó la transacción. En ese momento manifestó que su novio vendría a pagar y que si eso no ocurría ella iría al cajero a retirar y volvía".

"Salió de la habitación y dijo que iba a retirar, que no demoraba. Entonces, la recepcionista vio que salió con el bolso y mandó a la camarera a que se fuera detrás de ella a ver si se iba para el cajero y no. Llamamos a la policía y la trajeron hasta el hotel", relató al medio citado.

Mujer que constantemente no paga los servicios de taxi, ingresa a restaurantes y tampoco paga ahora se esta subiendo a los buses y no paga...definitivamente tiene un problema pic.twitter.com/O4tN4JJxx0 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 31, 2023

La mujer se negó a pagar la cuenta del hotel que, según la funcionaria, era de $277.000. Por el contrario, empezó a gritar que en dicho lugar la habían estafado.



¿Quién es la mujer que no paga taxis, buses y otros establecimientos?

Una familiar contó a El Colombiano que el nombre de la joven es Daniela Alzate. Según la fuente, la mujer de 31 años tiene un trastorno de bipolaridad y desde noviembre de 2022 ha recibido quejas de ella por no pagar en establecimientos comerciales.

"Ella es una niña medicada. Es bipolar. Pero no se toma los medicamentos porque es desobediente. Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada", expresó la familiar a dicho medio.

esta señora muy bien vestida va a los restaurantes sola, dice que está esperando a alguien, hace consumos y pide la cuenta, al momento de pagar la tarjeta no le pasa, luego dice que va al cajero por plata y no regresa. Lo está haciendo en el sector de Oviedo y milla de oro. pic.twitter.com/2R5yNpOYjn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 18, 2023

La familiar contó, además, que Daniela se ha escapado en tres oportunidades de la Clínica Mental Sameín.

"Los papás de Daniela fueron asesinados cuando ella tenía dos años, vivían en Puerto Berrío. Ellos dejaron una herencia que fue mal administrada y se les acabó. Ahora es como si Daniela quisiera recuperar lo que alguna vez tuvo. Yo solo le pido a Dios que ella no dé con alguien bien malo o intolerante. Vivo con la incertidumbre porque a veces paso mucho tiempo sin saber de ella", agregó la familiar de la joven.

La familiar de la mujer concluyó diciendo que "la Policía no la captura porque sus delitos son de menor cuantía y en los centros de salud mental tampoco la reciben para internarla. Estoy desesperada y me siento sola. Vivo con el temor de que le hagan algo a ella o a mi familia".



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: