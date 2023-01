Polémica por la omisión de la Alcaldía de Medellín sobre reconocimiento Ciudad Discovery

Lo que la administración municipal había mostrado como un logro de ciudad se trataría de un millonario contrato de publicidad con el canal internacional.

Así lo dio a conocer un artículo publicado en el portal La Silla Vacía en su sección de opinión Sala Llena, el cual manifiesta que tras la noticia anunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se omitió señalar que detrás del reconocimiento “hay un contrato de pauta por 1.427 millones de pesos entre Telemedellín y Discovery Communications Colombia”.

El pasado 21 de junio, el mandatario anunció que la capital antioqueña había sido reconocida como Ciudad Discovery , por lo que el canal realizará seis cortos para mostrar la transformación de Medellín, los cuales se emitirán entre julio y octubre.

Sin embargo, el artículo publicado en La Silla Vacía dejó en evidencia la omisión de la alcaldía sobre la verdadera razón de este reconocimiento, detrás del cual se esconde un millonario contrato de pauta publicitaria en Discovery Channel y sus medios convergentes, con un plazo fijado entre el 21 de junio (mismo día que se hizo el anuncio) hasta el 31 de octubre de 2019.



El contrato por valor de 1.427 millones de pesos incluye: emisión de cápsulas informativas y tune in en horarios prime de Discovery Channel, publicación de seis video post en algunas cuentas en redes sociales de Discovery LATAM, además los derechos de uso sobre las piezas por dos años para Telemedellín o su cliente.

Blu Radio señaló que contactó a Carolina Angarita Barrientos, vicepresidenta de Discovery Networks LatAm, quien firmó el contrato en nombre de Discovery. Aunque Barrientos confirmó la autenticad del contrato se abstuvo de dar mayores detalles sobre dicho tema.



Alcaldía de Medellín responde a la polémica de Ciudad Discovery, pero no aclara si pagó millonaria suma



Tras la polémica que suscitó el contrato entre Telemedellín y Discovery Communications Colombia, la Alcaldía de Medellín aclara a través de un comunicado que la producción exalta a la ciudad y no a la vigente administración municipal, liderada por Federico Gutiérrez.

“La selección de Medellín como Ciudad Discovery es una elección hecha de manera independiente por Discovery Networks y en la cual la Alcaldía de Medellín no tiene ningún tipo de incidencia”, señala la carta.

Asimismo, en la misiva se aclara que los gastos de producción de los seis episodios, de dos minutos cada uno, y el evento de lanzamiento fueron pagados por Discovery.

Sin embargo, la Alcaldía no se refiere al pago de 1.427 millones de pesos.

Pronunciamiento de Discovery

En un escueto comunicado el canal explicó que "en su franquicia 'Ciudades Discovery', la señal describe ciudades de la región que son ejemplo y referentes de transformación. Con esta iniciativa Discovery resalta la cultura ciudadana, tradición, impacto social, innovación y progreso que ha tenido Medellín".

Finalmente, aseguraron que el contrato firmado con Telemedellín cumple todos los requisitos de la ley colombiana y se encuentra publicado en el sitio web del Sistema Electrónico para la Contratación Pública.