Polémica por parqueo del lujoso auto de Kevin Roldán en zona exclusiva para discapacitados

Peter Roldán confirmó que se trata del vehículo de su hijo y explicó qué sucedió la noche del martes en un centro comercial de Llanogrande, en Rionegro.

“Iba de entrada por salida y estaba de noche”, le dijo a Noticias Caracol a modo de excusa sobre el comportamiento y manifestó que quien iba al frente del volante era él y no su hijo.

Además, indicó que no se había enterado de la polémica suscitada en las redes sociales y que aún no ha recibido multa alguna o notificación por la infracción.

Este tipo de violaciones a las normas de tránsito son castigadas con multas de 15 salarios diarios mínimos legales vigentes, es decir 390.615 pesos (

Así lo establece el decreto 1660 de 2003.

“Los conductores con movilidad normal que estacionen sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación, incurrirán en sanción de multa de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes. En igual sanción incurrirán quienes cometan esta infracción en zonas especiales de estacionamiento para personas en situación de discapacidad, ubicadas en parqueaderos habilitados en centros comerciales, supermercados, clínicas y hospitales, unidades deportivas, autocinemas, y en general en todo sitio donde existan parqueadero habilitados para el uso público, aún dentro de unidades residenciales privadas”.

