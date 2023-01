Polémica por prohibición de motociclistas en el Túnel de Oriente

La obra conectará a Medellín con Rionegro en 18 minutos.

El sueño de llegar más rápido al aeropuerto internacional José María Córdova no lo cumplirán muchos, pues los motociclistas no podrán cruzar por este túnel, sino que tendrán que seguir por la vía convencional.

“No queremos que pasen motos por este proyecto, el motociclista de por sí es un usuario recreativo y tiene vías alternas para disfrutar del paisaje”, indicó Gonzalo Echeverry, presidente de la junta directiva de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

La obra conectará a Medellín con Rionegro en tan solo 18 minutos, a través de un complejo vial que incluye túneles, viaductos a cielo abierto e intercambios viales. Aunque aún no se realiza su apertura, el túnel, ya causa ampolla.

“Los motociclistas no son los más disciplinados y juiciosos para utilizar estas vías, además, es el vehículo más contaminante que circula por nuestras vías. Ustedes saben que estamos sobrepoblados de motociclistas y es el vehículo más inseguro”, Gonzalo Echeverry, presidente de la junta directiva Concesión Túnel Aburrá Oriente.

La velocidad permitida en el túnel será de 80 kilómetros por hora, según la concesión, la circulación bidireccional de vehículos pondría en riesgo la seguridad de los motociclistas.

Viaje al interior del Túnel de Oriente, otra megaobra que enorgullece a los antioqueños Sin embargo, los principales afectados rechazaron esta decisión.

“Me parece terrible porque de todas maneras todos tenemos derechos y todos pagamos impuestos”, indica Patricia Vásquez, motociclista.

“Nos van es a perjudicar a nosotros los motociclistas, solo los benefician a los de los carros”, comenta Miguel Henao, motociclista.

“Es incorrecto lo que están haciendo, para contaminar, contaminamos todos, tanto el camión, el carro y la moto, el mismo peatón contamina”, dice Elizabeth Algarín, motociclista.

El túnel, que entraría en funcionamiento el próximo 1 de agosto, estará monitoreado a través de cámaras, radares de velocidad y sensores de aire. Además, contará con un peaje digital que permitirá mayor movilidad.