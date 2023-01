Polémica por reconocimiento del Concejo de Medellín al cantante Pipe Bueno

El artista vallecaucano recibió la distinción por su aporte artístico a la capital antioqueña.

Con la medalla ‘Orden al mérito don Juan del Corral, grado oro’ el Concejo de Medellín galardonó al cantante Pipe Bueno por su trayectoria musical y el aporte artístico.

Este es el reconocimiento más importante que puede recibir cualquier ciudadano de la capital antioqueña, lo que genera polémica es que el cantante es del Valle del Cauca.

“El que tiene que dar una distinción a alguien soy yo, a esta ciudad que me vio crecer, que me vio nacer como artista, donde se escuchó por primera vez una canción de Pipe Bueno”, resalta el cantante de música popular.



El galardón ya genera polémica, las opiniones de los ciudadanos en la calle están divididas.

“Es importante porque cada que premian a un artista se expande mucho más la cultura de los colombianos, se da más conocimiento mundial del talento local”, comenta Yipsis Cepedes, habitante de la capital antioqueña.

“Me parece una estupidez, pues cómo le van a hacer un homenaje a un vallecaucano y dejan de hacer la asamblea, es más importante eso. No están mirando los problemas de esta ciudad, no están organizando las cosas, para eso no es las plenarias”, reclama Sandra Rivera, habitante de Medellín.

Meses atrás los artistas de música urbana Maluma y J Balvin también fueron galardonados por la Gobernación de Antioquia y el Concejo de Medellín, respectivamente.