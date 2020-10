Polémica por supuesto freno de la Fiscalía a investigación contra hijo de Luis Alfredo Ramos

Una investigación del diario El Espectador devela el freno que la Fiscalía le habría puesto a la investigación en contra de Esteban Ramos Maya, hijo del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

El pasado 18 de agosto fue citada una audiencia virtual para imputarle el delito de cohecho a Ramos Maya, hijo menor del exmandatario. En la misma diligencia fueron citados a imputación de cargos la esposa de Ramos hijo y el fiscal José Umbarila.

Para la Fiscalía, Ramos hijo y su esposa habrían comprado, al parecer, irregularmente un tiquete para que el fiscal Umbarila en 2018 viajara a firmar un preacuerdo con el exparamilitar Carlos Areiza, quien era un testigo clave en la investigación por parapolítica en contra del exsenador Luis Alfredo Ramos.

Aunque ese preacuerdo deslegitimaba uno de los testigos en contra del exgobernador de Antioquia, el mismo Areiza luego le dijo a la Corte Suprema de Justicia que había aceptado ese acuerdo porque fue presionado. Tiempo después, Areiza salió de prisión y dos meses más tarde fue asesinado en Bello, Antioquia.

La investigación revelada por el diario El Espectador señala que el 18 de agosto de 2020, día de la audiencia, la defensa de Ramos Maya presentó una excusa por lo que no fue imputado por cohecho a diferencia de su esposa y el fiscal Umbarila, quienes formalmente quedaron vinculados a la investigación. El diario también señala que hubo presiones de un alto funcionario de la Fiscalía para que la audiencia no se realizara, pero fue imposible frenarla porque ya estaba en curso.

Luego, seis días después, es decir el 24 de agosto de 2020, Ramos Maya y su esposa solicitaron una revisión, como quedó explicado en las consideraciones de esta resolución.

“Que mediante escrito allegado a este despacho el 24 de agosto de 2020, por los señores Esteban Ramos Maya y Alejandra González Chavarriaga, en condición de esposos e indiciados, solicitaron que se realice comité técnico jurídico de revisión de las situaciones y casos a la investigación”.

En tiempo récord, es decir ese mismo 24 de agosto, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a través de la resolución 00978, designó al jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, para que convocara el comité solicitado por los procesados.

“Designar al fiscal coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, para que dentro de los lineamientos de la resolución 0.1053 del 21 de marzo de 2017, convoque a la realización de un comité técnico jurídico. Contra esta decisión no procede recurso alguno”.

Es decir, el mismo día que recibió la solicitud de revisión, el fiscal Barbosa la aceptó y la resolvió, pero cuatro días después, es decir el 28 de agosto, el fiscal Gabriel Jaimes, quien asumió la coordinación del comité de revisión, en esta carta le indicó al fiscal Daniel Cardona, el cual lideraba la investigación contra Esteban Ramos, ponerle el freno.

Jaimes es el mismo fiscal asignado al caso del expresidente Álvaro Uribe y quien fue regañado por la juez de garantías del caso porque cuestionó a la Corte por la indagatoria al exmandatario.

A esta suma de veloces actuaciones se sumó el sorpresivo traslado del fiscal Daniel Cardona al departamento de Nariño, traslado que el fiscal no aceptó, y días después presentó la renuncia a su cargo.

El fiscal Cardona había liderado investigaciones contra el cartel de la toga y contra la red de corrupción en el humedal Jaboque, entre otros.

Por su parte, la vicefiscal general de la nación, Martha Mancera, respondió frente a estas revelaciones y dijo que la Fiscalía no está retrasando el proceso y que el traslado del fiscal que lideraba la investigación obedece a necesidades del servicio.

“Tenemos evidencia y la trazabilidad de que se recibió el 14 de agosto, luego hace su trámite y llega el 24 donde hacen la resolución. Probablemente haya quedado el 24 como si hubiera ingresado ese día, pero esa petición ingresó el día 13, y aunque hubiera sido el 24 ya había pasado la formulación de imputación”, indicó la vicefiscal.

Mancera también descartó que la Fiscalía haya intentado frenar la audiencia del 18 de agosto en contra de Esteban Ramos.

“El 18 de agosto el fiscal formuló imputación a Umbarila y Alejandra González, no se formuló imputación a Esteban Ramos porque él no se presentó, pero no hubo interferencia porque no se canceló la audiencia, y de haberse cancelado la audiencia seguramente estaríamos diciendo que si hubo una interferencia”, anotó.

Además, explicó por qué no ha avanzado el proceso.

“Cuando se va a convocar a un comité ético jurídico, tenemos nosotros que pedir primero los informes y dos, debemos revisar cuál es la suficiencia probatoria y cuál es el problema jurídico central sobre el que va a versar ese comité”, manifestó.

Finalmente, reiteró que el traslado del fiscal Cardona obedece a necesidades del servicio.

“No quiere decir que se esté degradando el que uno preste sus servicios a un departamento como Nariño, muchos de nosotros lo hemos tenido que prestar en sitios donde es muy difícil”, subrayó.

La vicefiscal confirmó que la fiscal Cardona se encuentra de vacaciones y presentó su renuncia, e insistió que el servicio público se debe prestar en cualquier parte del país.