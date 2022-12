Polémica por uso del edificio Mónaco en Medellín

El edificio Mónaco, desde donde Pablo Escobar planeó muchas estrategias delictivas, se convertirá paradójicamente en una fortaleza contra el delito. Esto porque próximamente funcionara en ese lugar, ubicado en El Poblado, la Secretaria de Seguridad de Medellín y el sistema de emergencias 123.

“Con todo su componente como es el 123 el sistema cerrado y circuito tv de Medellín y componente tecnológico y la central de inteligencia de la Policía Nacional”, dijo Jair Jiménez, secretario de Seguridad de Medellín.

El anuncio comenzó a causar polémica. Habitantes del sector afirman que el nuevo uso es un riesgo para ellos y quieren otros servicios en el edificio Mónaco.

“Una biblioteca hermosa bien documentada, puede ser una urbanización, un parqueadero “, expresa Elisa Sánchez, una habitante del sector que no está de acuerdo con el uso.

La Dirección Nacional de Estupefacientes entregó el edificio a la Policía con el único fin de ubicar equipamientos de seguridad para la ciudad. La Alcaldía afirma que el uso del edificio no va a causar problemas a la comunidad.

“yo no entiendo porque la ciudadanía está prevenida no hay ningún riesgo para los habitantes no están convencidos de lo que dicen las autoridades. La comunidad tiene miedo y es normal ha padecido dos bombas.”, agrega Jiménez.

El proyecto estima que en diez meses esté funcionando aquí la Secretaria de Seguridad de la ciudad.