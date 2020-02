Polémica propuesta de quitar rejas de la Universidad de Antioquia toma más fuerza en Medellín

Sobre la mesa también está eliminar las mallas que rodean al Parque Norte y al Jardín Botánico para crear una ‘Univerciudad’.

De esta manera, la alma máter de los antioqueños sería un espacio abierto al público integrado con otros importantes escenarios del sector de Carabobo Norte de Medellín.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, revivió la idea de derribar los muros que rodean Al campus educativo, para que los ciudadanos se apropien libremente de este espacio.

“Con nuestra propuesta de ‘Univerciudad’ queremos elevar la discusión hacia el diálogo constructivo, que incluya a todos los actores, para reflexionar sobre el concepto de autonomía universitaria y las posibilidades de integración con el espacio público”, expuso el mandatario a través de su perfil de Twitter.

Por su parte, el alcalde Daniel Quintero respaldó la iniciativa y mencionó otros dos espacios de Medellín que deberían eliminar sus rejas: el Parque Norte y el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe.

Medellín recoge su propuesta señor Gobernador con entusiasmo. Nos sumamos con la propuesta de quitar también las barreras del parque norte y el jardín botánico para ampliar el campus universitario a la ciudad, y la ciudad al campus universitario. https://t.co/2ImHhibyFZ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 25, 2020

La polémica propuesta generó controversia en la ciudad, principalmente por temas de seguridad, pues habitantes del barrio Sevilla y estudiantes de la U. de A. alegaron que, de ejecutarse las pretensiones de los mandatarios, aumentarían delitos como el hurto y el microtráfico.

“En los bloques de Ciencias Exactas se evidencian muchos atracos, muchos robos, mucho vicio, entonces si quitan el mallado de la universidad sería mucho más evidente”, denunció Nicolás Muñoz Molina, estudiante de la universidad.

“Si así vivimos con mallas, con vigilancia y Policía y mire lo que pasa, ahora sin ellas… no creo que la medida sea conveniente”, manifestó Jhon Restrepo, habitante del sector.

En redes sociales, principalmente Twitter, la ciudadanía también ha mostrado su rechazo:

“Ese discurso es muy bonito, pero para materializarlo Daniel Quintero debe asegurar el terreno, reducir lo máximo posible los delitos en el centro norte de Medellín. No hacer nada es mero populismo irresponsable, poniendo a 20 mil universitarios en grave riesgo”, escribió David Roldán.

Ese discurso es muy bonito, pero para materializarlo @QuinteroCalle debe asegurar el terreno, reducir lo máximo posible los delitos en el centro norte de Medellín. No hacer nada es mero populismo irresponsable, poniendo a 20 mil Universitarios en grave riesgo. — David Roldan (@davidroldana) February 25, 2020

“Soy egresado U. de A. En lo particular me parece una idea descabellada. No estamos en Europa donde pueden existir campus abiertos. Medellín es una ciudad violenta, dominada por la economía de ilegalidad. Cuando instituciones controlen economía y seguridad podemos dar debate de mallas, antes no”, dijo Juanito Castanum.

Soy egresado UdeA. En lo particular me parece idea descabellada. No estamos en Europa donde pueden existir campus abiertos. #Medellín es ciudad violenta,dominada por la economía d ilegalidad. Cuando instituciones controlen economía y seguridad podemos dar debate mallas, antes no. — Juanito Castanum (@juanitocastanum) February 25, 2020

La comunidad académica y universitaria está expectante ante el futuro de la polémica propuesta.

En contexto: Polémica propuesta de quitar mallas de la Universidad de Antioquia no convence a los estudiantes