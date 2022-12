Polémico audio de un supuesto acuerdo entre taxistas y la policía para sellar Uber en Medellín

La grabación circuló entre el gremio desde el lunes, un día antes de que las autoridades intervinieran en el establecimiento. La Policía lo desmiente.

“Me acabo de reunir con el señor mayor Julián Trujillo, comandante de estación de Policía de El Poblado, con el cual estamos coordinando el operativo de mañana y con el apoyo de él vamos a hacer el cierre del establecimiento. Vamos a mirar de qué manera y de qué forma legalmente para hacer el cierre del establecimiento que él personalmente nos va acompañar a hacer el cierre”, dice una persona que al parecer es un taxista.

Más adelante, la voz de la grabación les hace saber a sus colegas las supuestas condiciones de la Policía para sellar el local de la aplicación en Medellín.

“Lo que sí me pide encarecidamente mi mayor es que no vayamos a hacer cierres de las vías, no vayamos a hacer cierre del local comercial, de Vizcaya, ya que él no va a hacer el favor de colaborarnos, así que compañeros, mucho compromiso con los compañeritos que vayan a ser disparados (violentos), con los compañeritos que de pronto vayan a salir de quicio, cero vulgaridades, muy educados, el mayor profesionalismo del caso para así no perder el apoyo del señor comandante de estación”, agrega la voz.

El establecimiento en el que Uber atendía a sus afiliados en el sur de Medellín fue sellado en la mañana del martes, precisamente, por el mayor Julián Trujillo Cedeño.

La razón para el sellamiento, se ve en la imagen de la diligencia, es el supuesto incumplimiento del artículo 12 numeral 16 de la Ley 1801 de 2016.

Noticias Caracol consultó dicha ley, que corresponde al Nuevo Código de Policía, y encontró que lo citado en el documento del sellamiento no hace referencia a normas que deba cumplir un establecimiento comercial para poder funcionar.



En diálogo con Blu Radio, el mayor Trujillo aseguró que “tras encontrarse con el taxista en el Parque Lleras solo se comprometió a averiguar qué tipo de procedimiento se puede adelantar debido a que los conductores aseguran tener una resolución en la que se confirma la ilegalidad de Uber”.

Según Blu Radio, “el uniformado negó que están aliados con los taxistas o que brinden algún tipo de apoyo diferente a garantizar su seguridad en las vías, y aseguró que solo harán el acompañamiento pertinente como en cualquier manifestación”.

El cierre del establecimiento irá, según lo consignado en el sellamiento, hasta el miércoles 24 de abril a las 11:54 de la mañana.

Noticias Caracol conoció que la aplicación funcionó con normalidad en la tarde noche del martes, incluso, con tarifas dinámicas, que favorece a los conductores de la polémica aplicación.

