Policía adelanta campaña para evitar hurtos de motos en Medellín, donde se robaron 4.742 en 2019

Las cifras son escandalosas, pues en promedio diario, en la capital antioqueña, fueron arrebatados 12 de estos vehículos.

Y en toda el área metropolitana del Valle de Aburrá (10 municipios), la cifra superó los 6 mil casos.

La campaña es realizada por policías que, con las partes de una motocicleta sobre el suelo y entregando volantes mano a mano, llaman la atención de la ciudadanía para que tenga cuidado con sus vehículos, evitando dejarlos mal estacionados, y no transportando extraños para prevenir que estos sean hurtados por delincuentes.

"Que tengan mucho cuidado con la motocicleta dónde la parqueemos, porque siempre va a ver alguien pendiente de lo ajeno", dijo Jhonatan Jiménez sobre los consejos.

Felipe González, otro conductor, resaltó el cuidado de los propietarios para que los dueños de lo ajeno no los dejen ‘varados’.

"Debemos siempre cuidar las motos, ponerlas en lugares donde sea autorizado, no dejarlas mal parqueadas", indicó Felipe.

La policía también alertó a la comunidad para que eviten comprar autopartes en zonas ilegales de la ciudad.

"Los invitamos a que no sean cómplices, de alguna u otra forma se vuelven cómplices al momento de comprar estás autopartes robadas", aseguró la teniente Leidy Cardona, del Equipo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El año pasado en Medellín se registraron 4.742 casos de hurto a motocicletas, con un incremento de 40 más en relación con el 2018. Las autoridades trabajan para reducir las cifras de hurto durante este año en la ciudad.