Policía asesinado en Cañasgordas perdió a su familia en una masacre cuando era bebé

De Caquetá y Magdalena eran oriundos el patrullero Fernando Murcia Giraldo y el soldado profesional Josué David Gómez Manjarrés, de 25 y 21 años respectivamente y que fueron asesinados por el Clan del Golfo en Cañasgordas, Antioquia.

El policía Murcia pasó toda su infancia en el barrio Bello Horizonte de Florencia, Caquetá, y hacía solo 20 días que había visitado a la familia que lo acogió siendo un bebé.

Publicidad

Reinaldo Carvajal Lozada, su padre adoptivo, contó que “él quedó huérfano de los 11 meses, a él la guerrilla le mató el papá, la mamá, los tíos, una masacre muy terrible que hubo”.

Fabiola Murcia, su madre, lo recordó como “un muchacho muy querido, muy respetuoso con todos nosotros”, que dedicó 4 años de sus 25 al servicio en la Policía.

¿Quién era el soldado asesinado en Cañasgordas?

Josué David Gómez Manjarrés había nacido en Ciénaga, Magdalena, hace 21 años. Su mamá, Julia Manjarrés, recordó que la última vez que habló con él fue el domingo 8 de mayo. "Me llamó a las nueve de la mañana a felicitarme por el Día de la Madre. ‘Mi amor, ¿cómo estás? Feliz día, mi reina’. Le mostré los regalos que me habían dado mis hijos y me dijo ‘uy mami, te tienen pechichona’".

Su papá, José Vicente Gómez, contó que la última vez que lo vio "me dio un abrazo bien fuerte, me dijo ‘papi, lo quiero y gracias por el respaldo, gracias por el apoyo’, y me abrazó duro antes de irse".

Publicidad

El soldado asesinado en Cañasgordas tenía apenas dos meses de haberse convertido en soldado profesional y usó su primer sueldo para ayudar a arreglar la casa de su mamá en Ciénaga.