El patrullero Fabián Enrique Flórez ha dado ejemplo de servicio y heroísmo luego de que decidiera cargar en los hombros a un hombre en Itagüí, Antioquia, que estaba enfermo y necesitaba ser trasladado a un hospital.



El uniformado contó que una joven se acercó a él y a su compañero pidiendo ayuda para una persona que “se encontraba en mal estado de salud. Llegamos donde el señor y el señor lo que nos manifiesta es que no era capaz de mover las piernas”.

El policía Flórez afirmó que no pudieron trasladarlo en la moto o en un taxi “porque el señor no era capaz de moverse”. Entonces, “lo primero que se me vino a la mente fue llevarlo alzado, que era lo más rápido porque el señor se encontraba bastante malito”, añadió.

“Yo le manifesté al señor que si deseaba yo lo cargaba; así fue, lo llevé cargado a las instalaciones de la clínica porque es nuestro deber ayudar a los demás sin importar”, afirmó este uniformado que recorrió más de tres cuadras del municipio de Itagüí hasta llegar al servicio de urgencias de la Clínica de Antioquia.

Según el patrullero, lo que hizo con este hombre “para mí fue normal porque día a día es lo que nosotros realizamos, ayudar a la comunidad, mediar, solucionar los problemas de la gente, sea quien sea, si es un habitante de calle, lo que sea, hacer las cosas de corazón y que se acuerden de los valores que les enseñaron en la casa los papás”.

El policía Flórez, oriundo de Pamplona, Norte de Santander, y que lleva 5 años en la institución, generó admiración entre los habitantes de Itagüí que vieron el gesto que tuvo con la persona enferma.

“Muchos agentes pasan y lo dejan ahí o paran un carro, pero él fue un berraco, echárselo al hombro y traerlo acá; no podía ni hablar por ese radioteléfono al superior de él, porque ahí mismo llamó allá, pero me pareció un gesto humanitario muy bonito”, afirmó Francisco Javier Robledo.

“Fue una acción que nos dejó a todos sorprendidos porque al pasar con una persona en el hombro, sin necesidad de esperar alguna ayuda, sino que lo trajo directamente a urgencias, entonces es algo muy importante y reconocer al policía”, agregó Mateo Martínez.

El ciudadano enfermo fue oportunamente atendido en el hospital de Itagüí, gracias al gesto valeroso de este policía adscrito a la jurisdicción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.