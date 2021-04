Policía golpeó con su casco a deportista de BMX que habría hecho "un truco" al lado de una patrulla

Un policía golpeó con su casco a un joven que practicaba BMX en Medellín , según se evidencia en un video aficionado. La persona agredida es Yéferson Rincón, quien denunció que el uniformado le pegó luego de ejecutar una maniobra en su bicicleta, que incluso suelta tras recibir el golpe.

“Cuando hago un truco, me devuelvo, miro la cámara y vuelvo a mirar al frente y pillo a este señor policía pegándome con el casco”, aseguró.

Según la Policía, el ciclista había realizado una maniobra peligrosa a un costado de una motocicleta de un uniformado, lo que habría ocasionado esta reacción por parte de la autoridad.

“Uno de los jóvenes desacata la orden de la Policía haciendo una maniobra peligrosa, dentro del tema y no acatamiento a la orden de la Policía, por lo cual se presenta lo que aparece en el video”, afirmó el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El joven, además, denuncia que el policía le impone un comparendo, al parecer, por no usar el tapabocas. Asimismo, el agredido le pide explicaciones al uniformado que lo atacó, porque no entendía la razón por la que tenía que retirarse del lugar si aún no comenzaba el toque de queda.

“Como se observa en el video que yo le muestro con las manos, los ocho dedos, que a las ocho empezaba el toque de queda y eran las seis”, sostuvo el deportista.

La Policía aseguró que las patrullas llegan ante el llamado de la comunidad por unas presuntas aglomeraciones debajo del puente de la 4 sur.

“Acude inmediatamente una patrulla del sector, donde observa una aglomeración de unos 50 jóvenes practicando bicicleta. Hacen un llamado de acatamiento en primera instancia para evitar la aglomeración y en segunda para el uso de la bioseguridad”, explicó el general Ruiz.

El deportista de BMX realizó una denuncia por la agresión del uniformado, quien entró a una investigación disciplinaria para establecer lo ocurrido.