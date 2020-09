Policía habla sobre denuncia falsa de mujer que dijo que un uniformado había asesinado a su bebé

Una mujer que dice llamarse Erika Yesenia Tabares dijo, durante las manifestaciones en Medellín, que un policía había asesinado a su bebé de un bolillazo por tratar de quitarle un carro de tintos.

“Yo también fui víctima de la Policía, porque un policía por quitarme mi carro de tintos me mató mi hija de un bolillazo. Por culpa de un policía mi niña se murió”, aseguró.

El video de su testimonio se hizo viral en redes sociales, despertó indignación y solidaridad; muchos ciudadanos se volcaron para ayudarle.

Sin embargo, desde San José del Guaviare se pronunció una mujer identificada como Vanesa Ramírez quien señaló a Erika de usar la foto de quien es realmente su hijo.

“Quiero hacer una denuncia pública ante la señora Tabares, quien está utilizando una foto de mi hijo en redes sociales y en varios medios de comunicación de Medellín, diciendo que un policía le asesinó a un bebé y está utilizando las fotos de mi hijo que tiene 6 años”, manifestó.

Ante estos hechos también habló el subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Ómar Rodríguez.

“No existe denuncia a través de Policía Judicial, verificamos ante la Fiscalía y no hay un antecedente, no hay un radicado, no existe una denuncia formal frente a eso”, señaló.

El oficial también se refirió a la versión de Vanesa Ramírez.

“Desde San José del Guaviare, por redes sociales, la verdadera mamá denuncia públicamente a la señora Erika Tabares por utilizar la imagen de su hijo para hacer estas denuncias falsas ante los medios de comunicación”, agregó.

Rodríguez aseguró que el menor se encuentra en San José del Guaviare al lado de su mamá.

Finalmente, las autoridades indicaron que desconocen los motivos por los cuales la mujer realizó la falsa denuncia.