Policía quiere que el toque de queda para menores de edad funcione en Medellín

Una sorpresiva recomendación para mejorar la seguridad en Medellín y el área metropolitana hizo el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, el general José Gerardo Acevedo Ossa: aplicar el toque de queda para menores de 18 años.

“La recomendación es unificar en el área metropolitana porque se ve inmiscuida en la instrumentalización de niños y niñas y adolescentes que vivimos en toda Colombia”, dijo el oficial.

La medida ya restringe la movilidad de los menores de edad (hasta los 18 años) en cuatro de los diez municipios del área metropolitana: Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta.

En conversación con el portal de Noticias Caracol en Antioquia, el secretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, dijo que evaluarán la propuesta y no descartó la medida.

“Es una propuesta que habrá que estudiar, evaluarla, mirar las incidencias que tiene en los jóvenes de Medellín”, aseguró Villegas.

Y agregó: “Si vemos en cuáles delitos han participado nuestros jóvenes y los cualificamos, esto no es significativo en nuestras cifras, tendríamos que hacer el análisis respectivo para mirar que haya políticas metropolitanas claras”.

Guillermo Durán, el nuevo personero de Medellín, rechazó la iniciativa.

“Son medidas de fuerza que limitan los derechos fundamentales, siempre tenemos que garantizar la libertad. No todas las posiciones de choque van a resolver los problemas de fondo de la sociedad”, dijo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció anteriormente sobre esta posibilidad y la rechazó tajantemente.