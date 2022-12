Policía revela escandalosa cifra de fleteros abatidos al ser sorprendidos

Foto: Investigadores del CTI realizaron la inspección del cadáver del supuesto ladrón, al que le hallaron un arma de fuego.

Luego de que fuera identificado un presunto ladrón que falleció al enfrentarse a agentes de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, en el centro de Medellín, el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana, reveló un dato escandaloso sobre muertes de señalados delincuentes que se aprestaban a robar a sus víctimas.

Según el oficial, “este año van 14 delincuentes neutralizados (por la Fuerza Pública) en el área metropolitana, más cuatro donde la víctima ha reaccionado”.

El caso más reciente, reportado por el Ojo de la noche de Noticias Caracol, ocurrió el pasado jueves en la carrera 44 con calle 33 cuando un supuesto delincuente estaba atracando a una persona que se movilizaba en un vehículo particular. (Vea también: Presunto fletero murió al enfrentarse a tiros con la Policía en Medellín).

“Eso fue alrededor de las 7:50 de la noche. Un personal del Gaula que se movilizaba en un vehículo, en actividades propias de su actividad, observa que un ciudadano estaba siendo amenazado con arma de fuego, ellos advierten que son de la Policía y el tipo (del arma) reacciona contra ellos”, explicó Acevedo.

Pero los agentes fueron más rápidos y lo “neutralizaron” a balazos.

En ese momento las autoridades no lograron identificarlo, pero horas después se conoció que el presunto delincuente, que según el oficial registraba antecedentes por hurto en modalidades similares, se llamaba Sebastián Ramírez y tenía 18 años.

Es más, las autoridades creen que esa misma persona es la que aparece en una fotografía que se volvió viral en las redes sociales en la que aparece amenazando a un conductor con un arma de fuego.

El general Acevedo cree que esta persona no actuaba sola y quien la acompañaba en el momento en que se enfrentó a las autoridades huyó al verse atrapado.

Para evitar atracos como a los que estaba siendo sometido el conductor del vehículo, el general Acevedo dijo que se van a tomar algunas medidas.

“Tenemos focalizado los sitios donde se realizan los hurtos”, aseguró el oficial y allí habrá personal de la Policía uniformado y de civil, para frenar a la delincuencia.

Y aunque creen que se trata de delincuentes comunes, el oficial dijo algo que llama la atención sobre la manera que la ilegalidad controla, incluso, a los criminales: “En algunos sitios de la ciudad ellos pagan para efectuar robos en ese sector”.

En Medellín, las autoridades identifican como fleteros a los ladrones de usuarios de entidades financieras, sin embargo, entre la población se ha vuelto común llamar así a los ladrones en general.