Policía reveló la primera hipótesis de la muerte de Marlon Andrés Cuesta

Además, la madre del niño de 6 años denunció amenazas en su contra.

Dos días en Medicina Legal completa el cuerpo del pequeño Marlon Andrés Cuesta. Aunque aún no ha sido entregado el informe final de la autopsia, las autoridades manejan una primera hipótesis de las causas de la muerte del menor.

"Al parecer es por asfixia mecánica, es lo que Medicina Legal está determinando, ya que este niño no tiene ningún rastro de arma de fuego o arma blanca", precisó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tras este asesinato, la madre del menor denunció amenazas contra su vida.

"Manifiesta la señora madre que ha recibido amenazas, desde el día de ayer ha sido acompañada de manera permanente", añadió el comandante.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad en Medellín continúa manifestándose en rechazo a los hechos violentos en los que han muerto menores de edad.

“Es un urgente en el sector mayor presencia de las entidades gubernamentales que se encargan de administrar todos los recursos para los niños”, exigió Jorge Chaverra, habitante de la comuna 8 de Medellín.

Por el homicidio del niño Marlon Andrés Cuesta de seis años aún no se registran capturas.