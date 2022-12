Policía tiene pistas sobre quienes estarían detrás de las amenazas contra René Higuita

Las autoridades del Magdalena Medio ya tienen pistas de los delincuentes que están amenazando y extorsionando al exarquero de la selección Colombia René Higuita.

El exjugador de fútbol sorprendió en las últimas al publicar en sus redes sociales un video en donde manifestaba su preocupación por una serie de requerimientos que le estaría exigiendo un grupo ilegal.

“Soy una persona muy pacífica, que quiere la paz, una persona que lleva 25 años en la región y me parece increíble que esto me esté pasando”, manifestó Higuita.

Si las amenazas continúan, René Higuita se iría de Colombia |... La policía de esta región de Antioquia afirmó tener pistas sobre los responsables del delito, así lo manifestó el coronel Rogers Martínez, comandante de policía del Magdalena Medio.

El oficial añadió que, según inteligencia, quienes estarían detrás de estas amenazas harían parte de una banda común.

Higuita no sería la única persona en esta zona del país que estaría siendo objeto de extorsión.