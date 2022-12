Por alud de tierra una familia está en riesgo de perder su vivienda, en Bello

Los estragos del invierno no cesan, en esta ocasión cinco personas tuvieron que abandonar su casa ante el peligro que presenta habitarla, en el norte del Valle de Aburrá.

Una familia que vive en el sector de Hatoviejo, en el municipio de Bello, teme a perder su vivienda como consecuencia de las constantes lluvias.

“Tengo a toda mi familia desalojada de la casa. Bomberos, Defensa Civil y Gestión de Riesgo vinieron y me dijeron que la casa no era habitable. Voy para 20 días de estar fuera de la casa y aún no he recibido ayuda del gobierno municipal”, manifiesta Iván De Jesús Jiménez, afectado por el alud de tierra.

