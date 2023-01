Por amenazas, profesores abandonan institución educativa en Medellín

Padres de familia denuncian que sus hijos llevan cerca de un mes sin clases.

Según la comunidad, el pasado 1 de marzo llegó un sobre a la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia ubicada en el noroccidente de la ciudad, donde aparecía el nombre de tres docentes a quienes se les exigía salir inmediatamente de las instalaciones de la institución.

“Hace exactamente un mes llegó el sobre con la amenaza contra los tres profesores de tercero, cuarto y quinto. Nos estamos viendo muy afectados porque desde ese momento los docentes abandonaron la institución y las directivas han tratado de darle solución al caso pero no se ha podido y la Secretaría de Educación no se ha pronunciado”, señaló Silvia Cano.

Por su parte, Carolina Hernández otra madre de familia aseguró que esto sucedió el 1 de marzo y se realizó una reunión el pasado 8 de marzo pero hasta el momento no han dado respuesta y la situación está afectando las dos jornadas.