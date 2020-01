Por avistamiento de oso de anteojos en Segovia, adelantan nuevas medidas para proteger la especie

Una hembra y sus dos crías fueron vistos en zona rural de este municipio del nordeste antioqueño. Un testigo grabó con su celular el emocionante encuentro

Se trata de Luis Alfonso Oyola, mayordomo de una finca en Segovia, quien vivió una experiencia que jamás olvidará. Mientras realizaba labores de campo, avistó un oso de anteojos.

“Yo me asusté mucho porque yo nunca había visto un oso cerca de mí. Cuando de pronto me dio por tomarle un video y ahí mismo me puse a grabarlo”, cuenta el segoviano.

Las imágenes causaron furor en el municipio, pues pocos tienen la fortuna de ver este mamífero que se caracteriza por su timidez y que solo habita en Suramérica.

“Yo le digo a la gente ese oso no es bravo, para que no le vayamos a hacer daño, le dije a los vecinos y a la gente que me pregunta”, aclara Luis Alfonso.

A partir de la vivencia del mayordomo y de otros reportes de la comunidad, donde al parecer vieron una hembra y sus dos crías, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la Universidad Ces, adelantan campañas de sensibilización en el municipio para preservar la vida del oso de anteojos.

Con visitas puerta a puerta a los pobladores, ubicación de cámaras trampa y recolección de testimonios, las autoridades ambientales buscan proteger la especie.

“No es muy común encontrarse un oso de anteojos, realmente son animales que son bastante tímidos y normalmente están en zonas muy altas de la montaña donde no hay población humana. En caso de encontrarlo frente a frente lo primero que hay que hacer es mantener la calma, dejarle el camino libre para que continúe su desplazamiento y en ningún momento hostigarlo”, explica Carlos Madrid Ruiz, médico veterinario.

Durante las visitas a la zona, las entidades notaron que el zona se adelantan talas ilegales, lo que estaría obligando a la especie a salir de su hábitat para buscar comida.