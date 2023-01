Por costo del peaje del Túnel de Oriente, taxistas proponen subir su tarifa

Aunque el tiempo de desplazamiento entre Medellín y Rionegro disminuyó, a los conductores les incrementó 5 mil 500 pesos el valor del viaje.

A las 4:30 de la mañana entró en funcionamiento el túnel de oriente. De inmediato, en Medellín y Rionegro, miles de conductores cambiaron la ruta; optaron por ahorrarse un trecho largo de camino atravesando el túnel.

“Muy rápida la llegada al aeropuerto, yendo y viniendo, se ahorra uno los trancones que hay en Las Palmas, entonces queda excelente el túnel, muy bueno”, comentó Juan Guillermo Orozco, conductor.

“Me pareció espectacular, todos pensamos que se ve muy hermoso, es alto, muy sólido y llegamos rapidísimo”, dijo Martha Echeverri, conductora.

Donde si no hubo ahorro fue en el peaje; ir por el túnel cuesta 16 mil 900 pesos, lo que significa 5 mil 500 pesos de más que cuando se llegaba por Las Palmas, al aeropuerto o a Rionegro.

Para los transportadores el incremento disminuye sus ganancias, teniendo en cuenta que las tarifas siguen siendo las mismas.

“Es un beneficio para la ciudad y para el departamento, pero no en cuestión de costos para los conductores, nos vamos a ver afectado por el alza del peaje”, señaló Alexander Velásquez, coordinador de taxis del aeropuerto.

Por eso, hicieron un pedido a las secretarías de Movilidad en Medellín y Rionegro.

“Se ha hablado con los conductores y con varios empresarios, sería mil pesos el incremento, eso sería justo para ellos para poder justificar también el uso del túnel”, explicó Velásquez.

Por ahora las tarifas se mantienen y es potestad de cada empresa de transportes circular o no por el túnel. La megaobra ofrece un beneficio que ahorra más de media hora en tiempo y que hace rendir más el combustible.