Por crisis hospitalaria ante contagios de COVID, Sopetrán cerró sus fronteras hasta el 3 de mayo

En Sopetrán, Antioquia , en la puerta de su casa murió un hombre. Pese a las labores de reanimación, los trabajares de la salud no pudieron salvarle la vida luego de que sufriera una crisis respiratoria por causa del COVID-19.

“Es importante mencionar que la capacidad instalada que tenemos dentro de nuestro hospital Horacio Muñoz Suescún al ser un hospital de primer nivel de atención no era la suficiente para atender la gravedad de los casos que se nos estaban presentando”, indicó Diego Villa, alcalde de Sopetrán.

Ante el incremento de los casos de coronavirus y la saturación del sistema hospitalario, el alcalde de Sopetrán pidió autorización al Gobierno nacional para cerrar fronteras del municipio y mantener un toque de queda continuo hasta el 3 de mayo a las 5 de la mañana.

“Queremos pedirles a todos los visitantes que acaten y respeten el decreto que tenemos en nuestro municipio y que no nos visiten en los próximos 10 días entendiendo la dificultad de salud pública que vivimos en el municipio de Sopetrán”, manifestó Villa.

Sin embargo, algunos habitantes del municipio aseguran que no se están cumpliendo las medidas y continúa la indisciplina.

“No se está haciendo caso, no hay toque de queda, no hay autoridad vigilando, no hay veeduría, en fin, esta situación necesita más pie de fuerza para que se pueda llevar a cabo y no se pasen por la galleta las medidas tomadas”, expresó Mauricio Cataño, residente de Sopetrán.

Publicidad

La ocupación de los servicios del hospital Horacio Muñoz Suescún están al 100%. Denuncia la ciudadanía que la vacunación tiene retrasos y aún hay adultos mayores de 80 años sin ser inmunizados.