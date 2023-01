¿Por cuántos cupos compiten más de 50 mil aspirantes a la U. de Antioquia?

Este martes continúan las pruebas de admisiones en ese centro de estudios. Los resultados se conocerán el 10 de octubre.

Mientras ese tiempo llega, hay una pregunta que carcome a los aspirantes y sus familiares: ¿cuántos cupos hay?

La respuesta la dio este lunes la Universidad de Antioquia cuando inició una jornada más de pruebas de admisión a las que se inscribieron 50.490 personas.

Según la Alma Máter, hay disponibles 5.664 cupos.

Es decir que solo el 11,22 por ciento de esos 50.490 aspirantes serán admitidos para iniciar sus estudios superiores en la Universidad de Antioquia en el primer semestre de 2019.

Ahora, solo el 6,82 por ciento de los aspirantes podrá ocupar una silla en los programas académicos en Medellín: 3.442 estudiantes.

Solo el 2,92 por ciento podrá hacerlo en las regiones del departamento donde la U. de A. extiende sus programas: 1.472 personas.

Y tendrán acceso a los cinco programas virtuales 750 aspirantes.

Desde este lunes se realizan las pruebas de admisión en la U. de A., si es uno de los candidatos siga las siguientes instrucciones dadas por la Alma Máter:

1. Debes presentar un documento de identidad original que solo podrá ser:

Tarjeta de identidad (para nacionales menores de edad).

Cédula de ciudadanía (para nacionales mayores de edad).

Cédula de extranjería (para extranjeros residentes en colombia).

Contraseña original expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con huella dactilar y foto reciente (para aspirantes cuyo documento de identidad se encuentre en trámite).

Comprobante de documento de identidad en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con foto reciente y huella dactilar.

Pasaporte vigente, con foto y huella dactilar (para nacionales y extranjeros).

Licencia de conducción expedida después del 2013, con foto y huella dactilar.

De no traer el documento no se permitirá presentar el examen o se anulará, según sea el caso.

2. Preséntate al aula que te fue asignada en la credencial, una (1) hora antes de la prueba. Después de iniciado el examen no se permite el ingreso de aspirantes al aula ni a las sedes de la Universidad. Recuerda que el examen tiene una duración máxima de 3 horas.

3. Sólo será permitido el uso de tajalápiz, borrador, lápiz negro número 2, documento válido de identificación y credencial impresa.

4. No está permitido a los aspirantes el uso de dispositivos de comunicación o electrónicos tales como: computadores personales, teléfonos móviles, intercomunicadores, grabadoras de cualquier formato, módems, cámaras digitales, audífonos, reproductores de música, calculadoras, agendas digitales, entre otros, en las instalaciones definidas por la Universidad para la realización del examen de admisión. El incumplimiento de esta medida es causa de anulación de la prueba.

5. No se permitirá a los aspirantes el ingreso de vehículos a la Universidad (carros y motos). Recuerda que a la hora del examen se congestiona el sistema de transporte y el ingreso a la Universidad.

6. No está permitido el ingreso a la Universidad sin la credencial correspondiente impresa. No habrá punto para imprimir la credencial en ninguna de las sedes de la Universidad, asegúrate de traerla en físico desde tu casa.

7. Ubícate en el asiento que corresponda al número de la credencial. El número de la credencial debe coincidir con el asiento, con el número del examen y con el número de la tarjeta de respuestas. Sentarte en otro lugar o responder un examen con un número diferente al de tu credencial causa la anulación de la prueba.

8. En el examen, responde las 80 preguntas en la tarjeta de respuestas, el no hacerlo es perder la oportunidad de obtener un puntaje más alto. Las respuestas malas NO anulan las respuestas buenas.

9. Después de iniciada la prueba de admisión, si te retiras del aula por cualquier eventualidad, no podrás ingresar nuevamente para continuar con la prueba.

10. Una vez terminado el examen, entrega al profesor que se encuentre en el aula, el cuadernillo de la prueba de admisión con la tarjeta de respuestas firmada, si no te han tomado la huella dactilar hazlo saber al docente para que el coordinador solicite el servicio. El incumplimiento de esta medida es causa de anulación del examen.

11. No está permitida la presentación del examen de admisión en horas, días o lugares diferentes a los fijados en la credencial, como tampoco la devolución del valor de la inscripción a quienes por cualquier motivo no presenten el examen de admisión.

12. Recuerda que todo aspirante tiene derecho a realizar una sola inscripción por semestre en la cual podrá elegir dos programas, expresados como primera y segunda opción, siendo la última de carácter voluntario.

13. Consulta los resultados del examen de admisión en el Portal Web de la Universidad siguiendo la ruta: www.udea.edu.co >> Estudiar en la UdeA >> Pasé a la UdeA

14. Cualquier intento de fraude en la presentación de la prueba será sancionadoen los términos del Acuerdo Superior 429 del 26 de agosto de 2014.



Foto Cortesía: U.de A.