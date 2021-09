Por defender a su esposa, hombre recibió un tiro durante atraco en minimercado de Medellín

Un hombre enfrentó a ladrones y recibió un impacto de bala por defender a su esposa en medio de un atraco en un minimercado de Medellín, como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Eran las 10:49 de la mañana del pasado viernes cuando dos hombres ingresaron al minimercado ubicado en un barrio de Aranjuez (comuna 4), en el nororiente de la capital antioqueña. Uno de los delincuentes amenazó con una pistola a la dueña del local, quien se encontraba a cargo de la caja registradora.

“Entraron dos sujetos, uno con arma de fuego me intimidó y me pidió que abriera la caja, yo no puse resistencia, abrí la caja”, comentó la víctima de hurto.

En cámaras de seguridad quedó evidenciado cómo uno de los delincuentes sacó el dinero de la caja y lo guardó en su bolso, mientras que su acompañante vigilaba que nadie apareciera.

Sin embargo, el esposo de la mujer llegó en ese momento al minimercado, se dio cuenta del hurto y forcejeó con los delincuentes, salió corriendo tras de ellos y los ladrones abordaron una moto que los estaba esperando. El hombre les tiró una canasta de mercado y ellos le dispararon dejándolo herido.

“La reacción mía fue ir hacia ellos y al yo ir hacia ellos, me disparan. Muy agradecido con el Señor de que no me paso más nada, que fue solamente el impacto, porque donde me hubiera cogido alguna arteria o algo pues no estaría contando el cuento”, manifestó el afectado.

Publicidad

La comunidad siente temor por los frecuentes robos; sin embargo, las autoridades aseguran que tienen pistas de los responsables.

“En el barrio están robando demasiado, en la comunidad, en general sentimos mucho temor”, dijo la víctima.

“Los testimonios y elementos materiales probatorios que allí se recolectan de testigos que pudieron presenciar el hecho son embargo. La investigación va por buen camino, se tienen unos elementos importantes y esperamos dar con la captura de estos sujetos”, aseguró el coronel Rolfy Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las víctimas de este hurto piden refuerzos en la seguridad porque ya es la tercera vez que entrar a robar su minimercado.