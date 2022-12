Por defender a su madre: pelea entre hermanos acabó en una tragedia en mitad de la calle

Momentos de verdadera tensión vivieron los residentes cercanos a un parqueadero de buses en el barrio Olaya Herrera del municipio de Caldas, al escuchar un alboroto que salía del lugar.

Todo comienza cuando, según un testigo, un hombre que luego las autoridades identificaron como Juan David García Ramírez, de 29 años, intenta robar algunos objetos de una buseta parqueada, y es sorprendido.

Quienes lo advierten, por habitar en el lugar, son su misma hermana y su madre.

Óscar de Jesús Sánchez, vecino y conocido de ambas, relata que el supuesto ladrón era un drogadicto, y que al momento del hurto llegó hasta el parqueadero para enfrentar al supuesto delincuente.

“Fue entonces cuando la hermana lo correteó con un machete para asustarlo y este se le enfrentó. Ahí no hubo nada”, recuerda Jesús Sánchez.

En ese momento la hermana decide llamar a la policía para que lo arresten. Al instante García Ramírez comienza una discusión con su hermana y su madre.

Al advertir que no podía impedir la llamada a las autoridades, Juan David García decide salir a la calle con dirección al parque y se encuentra de frente con su hermano, tres años menor que él, quien inicia una pelea.

En la riña resulta muerto García Ramírez. Su hermano menor le asestó una herida mortal a la altura del cuello, según un reporte de la Policía.

“A mí me tocó ver todo. Me tocó echarle la bendición al muchacho cuando vi que se estaba muriendo. La mamá me decía que lo lleváramos al hospital, ‘que se me va a morir mi hijo’. Le dije que era demasiado tarde, ‘mire el chorro de sangre tan tremendo’”, relata Sánchez.

Por su parte, la secretaria de gobierno de Caldas, Daniela Ruiz Ospina, manifiesta que el hermano homicida ya está siendo judicializado.