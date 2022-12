Por deuda de cinco EPS, mil usuarios se quedan sin servicio en Puerto Berrío

Las directivas del hospital de Puerto Berrío (Antioquia) decidieron suspender los servicios de segundo nivel a los usuarios de cinco EPS, debido a la deuda que tienen esas entidades.

Entre los afectados se encuentran los docentes y los pensionados del ferrocarril.

La suspensión se da ante la falta de recursos para el pago de servicios de especialistas y consulta externa. Cinco EPS, desde hace dos meses, no le pagan a la entidad.

“Las personas están enfermas han cumplido con el pago de la EPS, pero estas no cumplen con lo que tiene que cumplir”, dice Janiva Palacio, afectada.

El coordinador del hospital, Jaime Alberto Sánchez Márquez, asegura que el atraso en los pagos supera los 120 millones de pesos.

Jaime Alberto Sánchez Márquez, coordinador médico del hospital Fundasalud sede Puerto Berrío, asegura que los usuarios afectados están afiliados a “Cafesalud, la Fundación Médico Preventiva, Endisalud, Saviasalud y Coomeva”.

Esto ha generado un atraso de más de dos o tres meses para el pago de los especialistas.

Ante esta situación, los docentes y los pensionados del ferrocarril se quedaron sin servicio médico.

“En este momento, solo tenemos servicios de urgencias vitales”, denuncia el presidente subdirectivo del sindicato de maestros de Puerto Berrío, Parmedio Camacho Hernández.

Aura Amparo González, dice que “no nos dan las atenciones a tiempo, tampoco nos dan los medicamentos completos”.

La secretaria de Salud de Puerto Berrío, Walis Dayana Giraldo Jiménez, aseguró que ya se realizan las gestiones para que las EPS se pongan al día.

“El municipio ha cumplido para tener los servicios a través de la IPS Fundasalud, que es de primer y segundo nivel, pero las EPS no cumplen los acuerdos de pago.

La preocupación de estos usuarios es que en caso de requerir un servicio como el de hospitalización, tendrán que desplazarse hasta cuatro horas a ciudades como Medellín y Bucaramanga para requerir atención.