Por disturbios en clásico paisa dos personas serán capturadas y 30 más multadas

Luego de algunos disturbios y alteración del orden público, dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot, entre hinchas del Nacional y del Medellín, las autoridades, en cabeza del alcalde, aseguraron que ya están identificados los responsables de las riñas.

“Quienes hacen daño la tienen que pagar. Por eso, hemos dado instrucciones de individualización, judializacion y además de que se les niegue la entrada no sólo al estadio en Medellín sino a los estadios en todo el país a las personas que causan desorden”, asegura Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Un video muestra la agresión entre algunos hinchas de los dos equipos por una bandera. Las imágenes fueron clave para la identificación de los responsables.

“Para eso es la tecnología, ahí es donde tiene que funcionar. Estas personas quedan inmediatamente registrados y al ingreso con el tema de identificación facial de las cámaras los identifican”, asegura Gutiérrez.

Algunos ciudadanos reaccionaron sobre la medida.

“Me parece correcto es que el deporte es más una opción de respeto, amor y no de estar violentando a los demás”, dice Liliana Castiblanco, habitante de Medellín.

“No estoy de acuerdo con esa medida, la paz no se consigue con un decreto, hay que hacerlo con educación”, dice Guillermo Valencia, otro habitante de Medellín.

Gutiérrez aseguró que dos personas ya tienen orden de captura y 30 más tendrán multas por desórdenes y vandalismo.