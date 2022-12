Por errores, Fiscalía retira cartel de los más buscados en Medellín

Foto: Colprensa

La seccional en esta ciudad informó que hasta no realizar un cruce de información será retirado el documento.

Este miércoles, el director de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas, anunció que el cartel que fue publicado recientemente sobre los 20 delincuentes más buscados en la ciudad, será retirado hasta que se realice un cruce de información con entidades como el Inpec y la Rama Judicial para entregar un nuevo documento.

Recientemente, se conoció que una de las personas que aparecía en el cartel, había fallecido en febrero del año pasado, además, Blu Radio reveló que otro de ellos, era un músico con una condena por violencia intrafamiliar y se encuentra en libertad condicional.

La Fiscalía lo incluyó en el cartel de los más buscados pero lleva un... Aunque Froilán Esteban Padilla Gómez, sí tiene un registro en su pasado judicial, él y su abogado no se explican por qué razón había sido incluido en dicho cartel.

En vista de esa situación, la Fiscalía seccional de Medellín tomó esta determinación y Raúl González, director de la entidad, explicó lo ocurrido.

“Hemos venido haciendo una depuración del cartel para la ciudad de Medellín, cruzando la información con el Inpec, con la rama judicial teniendo en cuenta que hay personas allí señaladas que tienen órdenes de captura para cumplir sentencia por juzgados penales que han obtenido beneficios como libertades condicionales o arresto domiciliario, información que no ha sido suministrada oportunamente”, aclaró el funcionario.

Finalmente, González manifestó que luego de verificar con estas entidades se entregará un nuevo cartel totalmente depurado con la información actualizada para que no haya ningún tipo de confusión.