Por estallidos de pólvora, en Medellín se ha cuatriplicado la muerte de animales

La indisciplina de varios ciudadanos en Medellín y el Valle de Aburrá ha ocasionado una alerta por el incremento de muertes de perros, gatos, conejos y aves. Algunas funerarias han registrado un aumento hasta del 300% en el fallecimiento de estos animales producto de la pólvora.

“Eventualmente en el año son cinco o seis usuarios en el día y desde el primero de diciembre la cifra incrementó a 18 o 20 casos. Es alarmante porque estamos viendo que no hay una consciencia sobre el no uso de la pólvora, las personas no se dan cuenta del daño que hacen”, manifestó Óscar Darío Díaz, psicólogo de funeraria de mascotas.

Según los expertos, la mayoría de las muertes han sido por infartos o por atropellamiento. Veterinarios piden estar alerta a los síntomas.

“El jadeo o por ejemplo caminar por la casa, un poco más severo como los ataques de pánico tratar de escapar o incluso volverse agresivos”, señaló Sebastián Ordóñez, médico veterinario y zootecnista.

Asimismo, entregaron recomendaciones para las fechas que se avecinan.

“Trata de no mimar al perro durante esos momentos porque eso genera un condicionamiento emocional del perro y él va a saber que lo vamos a mimar cada vez que se asuste y eso va a generar una codependencia hacia nosotros. Tratar de poner música, tratar de buscar lugares aislados si el animal es demasiado sensible al sonido, entonces música calmante”, agregó Ordóñez.

El llamado de los expertos es a evitar usar pólvora con el fin de prevenir más muertes.